Terwijl Amsterdam bijna klaar is, moeten de Haarlemse formatiegesprekken nog beginnen

Het worden komend weekend veertien kopjes koffie − met een koekje − voor Floor Roduner en Maarten Wiedemeijer. De nummers een en twee van de PvdA gaan zaterdag en zondag met alle veertien lijsttrekkers van de Haarlemse politieke partijen in de raad in gesprek over de nieuwe coalitie.

Maarten Wiedemeijer - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

Het zijn de eerste verkennende gesprekken, zegt Wiedemeijer in het Haarlem105 radioprogramma Haarlem Vandaag. En dat is negen dagen na de gemeenteraadsverkiezingen niet heel snel, helemaal als je bedenkt dat grote broer Amsterdam al bijna een coalitie heeft. "De Amsterdamse puzzel was vrij makkelijk te leggen, hier is dat iets moeilijker", zegt Wiedemeijer. "Als die puzzel minder makkelijk is, dan moet je er meer tijd voor nemen." Ontzettend druk Sinds de uitslag van de verkiezingen heeft Wiedemeijer nauwelijks een moment rust gekend. "Ja, de vrije tijd was wel een beetje afwezig", vertelt hij. "En afgelopen donderdag hadden we de laatste raadsvergadering om alles netjes af te handelen." Komend weekend staan dus de verkenningsgesprekken voor de deur. "We zijn vooral benieuwd naar wat de andere partijen belangrijke onderwerpen vinden voor Haarlem. Wat moet er bijvoorbeeld worden opgelost en welke rol zou die partij daarin willen spelen. Dat zijn zaken die we bespreken", aldus Wiedemeijer.

Quote "Ik ben benieuwd wat nieuwkomers zoals de Partij voor de Dieren naar voren brengen" Maarten Wiedemeijer, Pvda

Wiedemeijer durft nog niet te kijken met welke partijen hij graag een coalitie wil vormen. Hij vindt dat je de gesprekken namelijk ook voert om de raad als geheel te leren kennen. "Maar natuurlijk kijk ik met een PvdA-pet op naar de coalitie. Het hangt ook af van wat de partijen tijdens het gesprek gaan aangeven," zegt de nummer twee van de partij. Over die eerste gedachte zegt Wiedemeijer dat hij benieuwd is naar welke partijen een bijdrage willen leveren. "Je hebt een paar nieuwkomers zoals bijvoorbeeld Partij voor de Dieren. Ik ben benieuwd wat ze naar voren brengen. Maar, eigenlijk ben ik benieuwd naar alle partijen." Nieuwe partijen Over nieuwkomers gesproken: er komt een aantal nieuwe partijen met een zetel in de Haarlemse gemeenteraad. De kans is klein dat een van de eenmansfracties uiteindelijk in de coalitie komt. Toch wordt er ook met hen een gesprek gevoerd. "Misschien zegt een van die partijen: 'ik heb een briljant idee voor in de coalitie.' Dat zou natuurlijk hartstikke interessant zijn." Na het weekend wordt er een verslag van de gesprekken openbaar gemaakt. Daarna gaan de partijen die een coalitie willen vormen onder toeziend oog van een aangewezen formateur met elkaar in gesprek. En wellicht dat er daarna snel een coalitie is, en Wiedemeijer eindelijk een vrij weekend heeft.