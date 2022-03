Verslavingszorg ziet geen trend rondom nicotinezakjes: "Verhaal heeft een keerzijde"

Eerder trok Stichting Netwerk aan de bel omdat het zich 'grote zorgen maakte' over het gebruik van nicotinezakjes onder jongeren, ook wel 'snus' genoemd door de tieners. Maar tot nu toe ziet verslavingszorg Brijdel deze trend niet terug in de cijfers van GGD-Hollands Noorden. "Slechts 1.6 procent van de jongeren tussen de 16-25 jaar zegt het weleens gebruikt te hebben. Dat is heel weinig."

Verslavingszorg Brijdel laat weten bekend te zijn met de nicotinzakjes. De jongeren noemen de zakjes 'snus', maar dat zit volgens prefentiedeskundige Jeroen Vriend van Brijdel net even anders. "De straatnaam die de jongeren gebruiken is 'snus', maar die bewoording klopt niet. De term 'snus' komt uit Noorwegen en bevat tabak. De tabak variant is in Europa verboden en dus ook niet verkrijgbaar in Nederland."

Ook de nicotinezakjes zonder tabak zijn sinds november (2021) dankzij de Warenwet verboden in Nederland. "Hierdoor is het product sinds november lastig online leverbaar", vervolgt Vriend. "Maar via illegale websites of het dark web is het wel nog te bestellen, maar dat kost meer moeite. Doordat het lastiger te verkrijgen is hoor ik dat het gebruik op scholen terugloopt."

Keerzijde

De prefentiedeskundige van Brijdel maakt zich zorgen dat 'de mediahype' juist een aanzuigende werking heeft op het gebruik van de zakjes. "Als we kijken naar de cijfers van GGD-Hollands Noorden, zien we dat slechts 1.6 % van de jongeren tussen de 16-25 jaar de nicotinezakjes geprobeerd hebben. Dit is dus een relatief laag aantal."