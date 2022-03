Vijf jaar cel voor Rodney G. wegens verkrachting, zware mishandeling en poging tot doodslag

"De man heeft op gewelddadige en vernederende wijze ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke, psychische en seksuele integriteit van de vier vrouwen", meldt de rechtbank. "De slachtoffers liepen in sommige gevallen ernstig letsel op en twee van hen verloren door het geweld tijdelijk het bewustzijn." Ook zouden alle vier de vrouwen volgens de rechtbank nog altijd worstelen met de gevolgen van deze gebeurtenissen.

'Grens op aantal momenten overschreden'

Eerder werd door het Openbaar Ministerie een celstraf van tien jaar geëist. De straf van 5 jaar cel ligt lager, omdat G. voor een deel van de beschuldigingen wordt vrijgesproken. Voor verkrachting geldt in beginsel een gevangenisstraf van 2 jaar, maar in deze zaak vindt de rechter dat 2 jaar cel niet goed aansluit. G. had met alle vier de vrouwen een relatie, waar vaak sprake was van 'kinky, SM-achtige seks', meldt de rechtbank. "In dit geval vonden seksuele handelingen soms met instemming van de vrouwen plaats, en soms ook niet. Dat maakt dat de man zich in het grensgebied bevond van wel of niet strafbare seksuele handelingen."

Op een aantal momenten had G. die grens overschreden. Drie van de vier slachtoffers bleven de relatie aanhouden, ondanks het grensoverschrijdende gedrag. Zo zouden deze vrouwen soms ook weer meerdere keren seks hebben met wederzijdse goedkeuring. "Alle vrouwen hebben verklaard dat de verdachte lief kon zijn, dat zij zich door hem gezien en gehoord voelden", schrijft de rechtbank. "De verdachte heeft zelf ook aangegeven dat hij inziet dat hij een probleem heeft en dat hij zich hiervoor moet laten behandelen."

Celstraf en schadevergoeding

De rechtbank oordeelt dat een celstraf van vijf jaar met aftrek van voorarrest voor Rodney G. rechtvaardig is. Daarnaast moet de oud-kickbokser de vrouwen een schadevergoeding betalen van ruim 28.000 euro.

G. zelf was niet aanwezig in de rechtbank tijdens de uitspraak.