Hilversumse wint fotografieprijs voor haar serie 'Einde Gooi'

Zo kwam de 48-jarige Hilversumse terecht bij boerderij 'Einde Gooi', midden in de natuur en vlak tegen Hollandsche Rading aan. "Het is dus echt op het randje van 't Gooi. Echt een onbekende parel."

Het gevolg was een reeks zwart-witfoto's van Van der Woude aan het werk. Hiervoor is bewust gekozen. "Omdat de beroepen heel oud zijn, wilde ik in mijn foto's dat oude gevoel brengen van camera's van honderd jaar geleden. Dus een lange sluitertijd, waardoor de foto's rauw en korrelig worden. Ook het zwart-wit is bewust."

Dat is volgens Hartensveld dan ook de reden dat ze heeft gewonnen. "Ik denk dat ik met deze manier van fotograferen opviel. Veel foto's die zijn ingestuurd zijn erg high-tech, in mooie studio's met goede verlichting. Dit was iets heel anders."

De foto's komen in de Eregalerij van de Snelliusschool te hangen. Wat betreft de volgende serie: binnenkort gaat Hartensveld nieuwe foto's van Eric maken, wanneer het land gemaaid gaat worden.