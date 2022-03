Gewonde bij brand in 'illegaal bewoonde' hal Aalsmeer: "Al drie weken overlast"

Bij een brand in een leegstand bedrijfspand aan de Aalsmeerderweg is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het was het zoveelste incident op het adres, dat illegaal bewoond zou worden. "Ik mag hopen dat de gemeente zich nog eens afvraagt of ze dit wel een goed plan moeten vinden in een woonwijk", vertelt een buurtbewoner kwaad.

Omwonenden zagen rond 19.30 vlammen in het voormalige pand van een Chevrolet-dealer naast supermarkt Hoogvliet en alarmeerden de hulpdiensten. Bij aankomst moest de brandweer eerst een slot van een hek forceren om zichzelf toegang tot het terrein te verschaffen. Nadat dat was gelukt, troffen ze behalve een binnenbrand ook een slachtoffer aan, zo laat een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws weten.

19:28 P 1 BR gerucht Aalsmeerderweg Aalsmeer 13ASM1 13ASM2 ALASV OVDN. Vanuit de buurt waren er vlammen waargenomen. Ter plaatse bleek er een klein brandhaardje te zijn in een oude hal. Bij zoekslag is een persoon aangetroffen die na controle is vervoerd naar ziekenhuis. — Kazerne Aalsmeer (@kazerneaalsmeer) March 24, 2022

Terwijl brandweermensen de brand blusten, ontfermde ambulancepersoneel zich over het slachtoffer. Omdat de persoon brandwonden had opgelopen, werd hij enige tijd gekoeld. Ook had het slachtoffer rook geïnhaleerd. Na eerste zorg ter plaatse, is deze voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies heeft gebrand, is niet bekend, maar volgens de woordvoerder ging het om 'iets van hout'. Een politiewoordvoerder zegt dat wordt onderzocht hoe de brand is ontstaan. Buren vaker overlast Volgens buurman Vincent Verbon was de brand van vannacht de tweede in korte tijd. Bovendien hebben omwonenden de afgelopen weken al meerdere keren geklaagd over overlast vanaf het terrein, veroorzaakt door mensen die illegaal in het pand zouden wonen. "We hebben in de afgelopen weken eerst gebeld voor burengeruchten, geschreeuw, allerlei gedoe: ruzie, dronken mensen die aan het hek rammelen", zegt Verbon. "Toen was er fik hier, hadden ze fik gestookt om het warm te krijgen."

Als NH Nieuws hem belt, vertelt hij dat hij 'al drie weken overlast heeft' van de mensen die in het gebouw verblijven. Hij vermoedt dat de avond dat er aan het hek gerammeld werd, ook al iets misging in het pand. "Het klonk alsof er iemand in doodsnood was." Verslaggever Nickelas Kok van AAN! Amstelveen laat weten dat hij op zondag 6 maart in de avonduren op het adres is geweest omdat er een traumahelikopter naartoe werd gestuurd. Hij zag hoe een slachtoffer met koolmonoxidevergiftiging door een ambulance werd opgehaald.

Hulpdiensten op 6 maart bij bedrijfshal in Aalsmeerderweg na melding koolmonoxide - Nickelas Kock/AAN! Amstelveen

"Ik heb geen brand gezien", aldus Kok. "Maar ik denk dat de bewoners een vuurtje hebben gemaakt en iemand koolmonoxide heeft ingeademd. De politie heeft tegen me gezegd dat het vermoedelijk om een poging tot suïcide ging en er geen reden was om onderzoek te doen." De politie kan vandaag niet bevestigen dat er eerder brand is geweest in het pand, maar zegt op 6 maart inderdaad ter plaatse zijn geweest voor een onwelwording Wel bevestigt de woordvoerder tegenover NH Nieuws dat er meerdere overlastmeldingen over het adres zijn binnengekomen. Over het vermoeden of de constatering van illegale bewoning kan de politie niets zeggen. "Als dat blijkt, wordt die informatie doorgestuurd naar de gemeente", aldus de politiewoordvoerder. Private beveiliging De gemeente ontkent dat er sprake is van gedoogbeleid, zoals buurman Vincent beweert. "Er zijn bij controles soms wel onbevoegden aangetroffen. Die zijn verzocht te vertrekken", aldus woordvoerder Petra Simonse. In de plannen voor de herontwikkeling komt supermarkt Hoogvliet gedeeltelijk op de plek van de huidige twee leegstaande bedrijfspanden te staan. Die zullen op termijn dus moeten wijken. "Alle gebouwen daar welke gesloopt moeten worden voor Greenpark [red.: het ontwikkelplan voor dit gebied] worden nu bekeken door de projectorganisatie. Tot die tijd zal private beveiliging worden ingezet", zegt Simonse. Bekijk hieronder foto's van de brandweerinzet van gisteravond.