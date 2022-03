Bloemen op plek voor slachtoffer dodelijke schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt

Op de locatie in de Amsterdamse Rivierenbuurt waar deze week de 21-jarige man is neergeschoten liggen bloemen, briefjes en kaarten. Het slachtoffer, Akram el Idrissi, overleed aan de gevolgen van een schietpartij afgelopen woensdag.

Op een van de briefjes valt te lezen: "Lieve Akram, hoe jij klaar stond voor een ieder, doen wij dat ook voor jou." El Idrissi werd woensdagavond op de Hunzestraat neergeschoten. Vervolgens werd hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Even daarvoor zat hij met een groepje op een bankje naast de tennisbanen in de straat.

'Je zag de doodsangst'

Een getuige liet een dag na het schietincident aan AT5/NH Amsterdam weten dat ze de groep na de schietpartij zag wegvluchten. "Je zag gewoon de doodsangst. Ze waren zo ontzettend bang", vertelde ze. "Ze schoten weg achter het gebouwtje. Daar is hij neergestort. Wat toen ook heel naar was, was dat er daar allemaal kinderen aan het spelen waren."

Sc Buitenveldert, de voetbalclub waar Akram speelde, houdt komend weekend een minuut stilte ter nagedachtenis van hun clublid.