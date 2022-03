Na nachten stemmen tellen weet Eric Geels van nieuwe partij het zeker: 'Hertellen moet'

Alle stemmen in Heemstede moeten herteld worden. Die conclusie trekt Eric Geels van de politieke partij Samen Sterk Heemstede nadat hij de stemmen heeft nageteld. Zijn twijfels zijn inmiddels doorgedrongen in de Heemsteedse politiek, die volgende week besluit of er een hertelling moet komen.

Eric Geels, Samen sterk Heemstede - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

Volgens Geels hebben alle partijen al toegezegd in te zullen stemmen met de hertelling, laat hij weten in het radioprogramma Haarlem Vandaag van Haarlem105. Hertellen zou gevolgen kunnen hebben voor de installatie van de raadsleden, die zou namelijk een dag later, op 30 maart plaatsvinden en kan niet doorgaan zolang de stemmen niet juist geteld zijn.

Quote "Toen ik alles natelde, bleek er inderdaad iets niet te kloppen" Eric Geels - Samen sterk Heemstede

Geels deed afgelopen verkiezingen voor de eerste keer mee met zijn nieuwe partij Samen Sterk Heemstede. Tijdens de uitslagenavond bleek hij net wat stemmen te kort te komen voor een restzetel. "Ik had me hier al bij neergelegd", zegt hij tegen Haarlem105. "Maar de stembureaus kwamen afgelopen maandag samen om de definitieve getallen naar buiten te brengen." Via via hoorde Geels dat het verschil wel heel minimaal was en dat hij 13 stemmen miste voor die felbegeerde restzetel. "13 is zo weinig", vervolgt de 63-jarige politicus, "en zeker de moeite om te kijken of het allemaal klopt. Het zou een blamage zijn als er toch iets fout is gegaan. Toen ik alles ging narekenen, bleek er inderdaad iets niet te kloppen."

82 stemmen zoek Volgens de officiële uitgebrachte cijfers hebben er 13.451 mensen gestemd. "Ik ben 3 dagen en nachten aan het narekenen en tellen geweest, en kwam uit op 13.533 uitgebrachte stemmen. Een verschil van 82. Ja ik weet het heel zeker." Met 82 niet-getelde stemmen zouden er dus nog 13 stemmen kunnen komen voor Geels. Op 29 maart, zo heeft de gemeente Heemstede bevestigd, vergadert de gemeenteraad of alle stemmen opnieuw geteld moeten worden. Volgens Geels is dit een formaliteit, omdat alle partijen al hebben toegezegd hiermee in te zullen stemmen. Ook vergadert de raad over de vraag om tot de hertelling nog geen nieuwe raadsleden te benoemen.

Quote "Ik voel me hier niet schuldig over, dat zou bezopen zijn" ERIC GEELS - SAMEN STERK HEEMSTEDE

De VVD, die de verkiezingen nipt won van Heemsteeds Burger Belang, maakt zich niet druk om door de hertelling eventueel een zetel te verliezen. "Uit mijn hoofd hebben we 250 stemmen meer dan HHB, dus daar gaan we niet vanuit", laat VVD-lijsttrekker John Wulfers weten. De VVD snapt Geels en vindt het een democratisch recht als er een hertelling plaats zou moeten vinden. Of ze het voorstel dinsdag gaan steunen kon Wulfers nog niet zeggen. "Dat gaan we intern overleggen, maar sprekend onder persoonlijke titel zou ik het wel steunen", aldus de VVD-voorman. Vertraging benoeming raadsleden Dat door het werk van Geels de installatie van de nieuwe raadsleden, die een dag later zou zijn, vertraging oploopt, vindt hij geen probleem. "Ik voel me er niet schuldig over, dat zou bezopen zijn. Het is vrij simpel: de som moet uitkomen." Als de hertelling niets oplevert voor Geels, dan legt hij zich daar zeker bij neer. Mocht een andere partij wel meer zetels krijgen, 'dan moeten ze me daar dankbaar voor zijn', lacht Geels.

Aankomende dinsdag 29 maart is de raadsvergadering waar wordt besloten of alle stemmen herteld moeten worden, zo meldt de gemeente Heemstede. Als tot hertellen wordt besloten, vindt die waarschijnlijk een dag later openbaar en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad plaatst. Diezelfde avond kan de telling in de raad bekend worden. Mocht er inderdaad iets fout zijn gegaan, dan worden de zetels opnieuw verdeeld en de raadsleden zo snel mogelijk benoemd.