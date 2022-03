De Peiling: de zomertijd moet worden afgeschaft

De nacht van zaterdag op zondag is een uurtje korter: de zomertijd gaat in. Aan de ene kant is het fijn dat het in de avonden langer licht is, maar aan de andere kant is het niet gezond. Daarbij is het veel gedoe om al je klokken om te zetten. Wat vind jij? Is de zomertijd nog wel van deze tijd, of moet het worden afgeschaft?

De wintertijd is eigenlijk de 'normale' tijd. Vanaf dit weekend gaan we dus afwijken van die tijd, door de klok een uur vooruit te zetten. Klein ezelsbruggetje: in het VOORjaar zetten we de klok VOORuit. Hierdoor blijft het in de zomer 's avonds langer licht. We doen later de verlichting aan en verbruiken dus minder stroom.

Een groot nadeel is dat onze biologische klok ontregeld raakt. Veel mensen, maar ook dieren, raken hierdoor van slag. En ook ons slaapritme verandert in de zomer: we slapen gemiddeld zo'n twee uur korter dan in de winter en dat brengt een hoger risico met zich mee voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

Komt er een einde aan de zomertijd?

Elk jaar laait de discussie om de zomertijd af te schaffen opnieuw op. Ook de Europese Commissie wil er zo snel mogelijk vanaf. Voor nu is de afschaffing nog toekomstmuziek en zul je dit weekend een uurtje korter moeten slapen!