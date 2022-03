Jongeren grote afwezigen bij debat met politie over etnisch profileren: "Ze durven niet"

In de Week Tegen Racisme werd gistermiddag bij Vue Hoorn in Hoorn gedebatteerd over etnisch profileren. De documentaire ‘Verdacht’ werd vertoond, waarna politieagenten met jongeren in gesprek zouden gaan over deze documentaire. Maar de grote afwezigen waren de jongeren zelf. Verslaggever Sander Huisman sprak met Marisella de Cuba van stichting We Promise over de eerste editie.

De jongeren hebben aan de organisatie laten weten niet in gesprek te durven gaan met de agenten. De toon van het gesprek werd gezet door de documentaire ‘Verdacht’, waarin ervaringsdeskundigen vertellen over hun negatieve ervaring met de politie. Aanwezige agenten die de documentaire nog niet eerder hadden gezien, waren geschrokken van de manier waarop hun collega’s mensen uit de film hadden benaderd. Wethouder Kholoud al Mobayed herkende de verhalen uit de documentaire en vertelde openhartig hoe zij met haar kinderen de onderwerpen: 'ethischi profileren en vooroordelen over mensen met een niet-Nederlandse achtergrond' bespreekt. Net gekozen raadslid Stephan Lallhit van GroenLinks was ook aanwezig en gaf aan dat hij het lastig om vond voor de filmvertoning op de agenten af te stappen. Hoewel hij als vers raadslid best een gesprek had kunnen aanknopen met de agenten, voelde hij een knoop in zijn maag en stapte toch niet op de agenten af. Artikel gaat verder onder de foto:

Marisella de Cuba in gesprek met agenten tijdens debat over etnisch profileren - Sander Huisman / WEEFF

Ondanks de aanwezigheid van twintigers en dertigers, ontbraken de jongeren uit Hoornse wijken die vaker in aanraking komen met etnisch profileren. Jongerenwerker Jerrol Lashley van Stichting Netwerk gaf aan dat de jongeren niet durfden te komen. Gespreksleider Dionne Abdoelhafiezkhan bevestigde dit. "Er is contact geweest met de jongeren, maar ze laten hun gezicht liever niet zien. Het komt voor dat dezelfde jongeren later weer door agenten worden aangesproken op hun aanwezigheid bij soortgelijke evenementen." Vanavond zijn er wel jongeren aanwezig in pop- en cultuurcentrum Manifesto. Tijdens de ‘Avond tegen Racisme: Podium voor Jongeren’ gaan de jongeren op creatieve manier, onder andere door middel van muziek en raps, uiting geven van hun ervaringen met racisme. Zondag is het nagesprek in Hotel Maria Kapel, waarin er wordt nagepraat over de week en de bevindingen hiervan. Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland