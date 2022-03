Zeven weekenden lang groot onderhoud aan knooppunt A1/A27 Eemnes

In deze zeven weekenden kan er 8,3 kilometer aan nieuw asfalt worden gelegd. Ook zullen 24 voegovergangen van 12 viaducten en 9 kilometer vangrails worden vervangen.

De afsluitingen vinden in de weekenden plaats, vanaf vrijdag 21:00 tot maandag 5:00. Het gaat om de weekenden van 1, 8, 22 en 29 april, 19 mei en 10 en 17 juni.

Langere reistijd

In het eerste en derde weekend wordt de hoofdrijbaan van de A1 ter hoogte van Eemnes afgesloten en kan het verkeer over de parallelbaan. Hierdoor zal de reistijd een kwartier langer duren. In de andere weekenden worden delen van het knooppunt volledig afgesloten en kan de reistijd oplopen tot 30 minuten.

In de omgeving zullen borden de verschillende omleidingsroutes aangeven.