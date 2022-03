Pand in Hem verwoest door brand, huurders zijn geschokt: "Mijn garage is helemaal weg"

Aan de Zuiderkoggeweg in Hem zijn brandweerlieden uit verschillende gemeenten vannacht uren bezig geweest om een zeer grote brand onder controle te krijgen. De brand is inmiddels geblust, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. In het bedrijvenpand zaten twee autogarages: Hebo Cars & Holiday en Dekker Motorsport. Eén daarvan is tot zover duidelijk volledig verwoest. "Toen ik arriveerde, trof ik een inferno van vuur aan."

In het bedrijvenpand zitten meerdere bedrijven, waaronder die van Frank Bongers. De man woont in Lutjebroek en runt vanuit het pand zijn IT-bedrijf. "Ik heb zelf gelukkig weinig schade", vertelt Bongers, die zelf met zijn bedrijf op 2A gevestigd zit. "Maar het autobedrijf dat op 2D zit, is helemaal weg en dat autobedrijf daarnaast ook, volgens mij."

Quote "Ik werd wakker van een berichtje en las toen: 'Zeer grote brand op de Zuiderkoggeweg'" Frank Bongers, huurder

Bongers was snel op de hoogte van de brand die vannacht uitbrak doordat hij op zijn telefoon een 112-melder heeft staan. "Ik werd wakker van een berichtje en las toen: 'Zeer grote brand op de Zuiderkoggeweg'." De ondernemer besloot niet direct naar de plek des onheils te rijden, maar toen hij vanmorgen bij zijn werkplek aankwam, was het kwaad al geschied.



De bedrijfsruimte van Bongers lijkt dus bespaard gebleven, de autogarages Hebo Cars & Holiday en Dekker Motorsport kwamen er minder goed vanaf. Eigenaar Arthur Dekker van Dekker Motorsport wilde niet reageren, maar de andere autohandelaar - die anoniem wil blijven - liet weten gechoqueerd te zijn. "Mijn auto's stonden gelukkig buiten, maar mijn garage is helemaal weg." Doordat de autohandelaar de ongeveer 70 auto's buiten had gezet, bleef hem een totale verwoesting enigszins bespaard. "Ik heb mijn telefoon 's nachts altijd op stil staan", vervolgt de ondernemer. "Maar een medewerker belde vannacht rond half drie bij mijn huis aan. Vier minuten later stonden we voor het pand en toen trof ik een inferno van vuur aan." Om de brand beter onder controle te krijgen zijn er graafmachines ingezet. Die hebben een gedeelte van het bedrijfspand 'met de grond gelijk gemaakt'.

