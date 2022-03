Meer particuliere huurwoningen en minder sociale huur in Amsterdam

Het aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam is de afgelopen jaren met een paar procent afgenomen. In 2017 ging het nog om 52 procent, inmiddels is het 48 procent. Dat terwijl het aandeel particuliere huurwoningen flink steeg.

Dat blijkt uit cijfers van de Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen onder meer 30 verschillende gemeentes. In de vrije sector is het aandeel particuliere huurwoningen gestegen tot 19 procent, bijna een verdubbeling sinds 2017 (11 procent). De woningvoorraad in de stad bestaat voor 29 procent uit koopwoningen en dit aandeel neemt geleidelijk af.

Huur hoger dan gemiddeld

Huurders in de stad betalen gemiddeld 784 euro aan kale huur per maand. Dat is meer dan gemiddeld in vergelijking met de circa dertig omliggende gemeenten, want het gaat daar gemiddeld om 757 euro. Recent verhuisde huurders betalen in Amsterdam gemiddeld 1.058 euro per maand.

In de stad betalen woningeigenaren gemiddeld 927 euro aan bruto hypotheeklasten per maand. Zij zijn na belastingaftrek 18 procent van hun inkomen kwijt aan de hypotheek, dat is meer dan het gemiddelde metropoolregio (16 procent).

Meer hoge inkomens

Het aantal Amsterdammers met hoge inkomens in de stad is de laatste jaren toegenomen. Dit terwijl er minder Amsterdammers met een middeninkomen zijn. Het aantal lage inkomens, 49 procent, blijft stabiel. Alle cijfers zijn hier te vinden.

De Metropoolregio Amsterdam liet eerder dit jaar al weten dat het aanbod van woningen steeds minder aansluit op de vraag van woningzoekenden. Zo zijn woningen vaak te duur. Woningzoekenden zouden vaak op zoek zijn naar sociale huurwoningen, maar daar is dus minder aanbod van.