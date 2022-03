Kijk vanmiddag live naar de carnavalsoptocht in Zwaag

Na twee jaar kan het eindelijk weer: de grote carnavalsoptocht in Zwaag. De 'grootste boven de rivieren' wordt vanmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur live uitgezonden bij NH Nieuws en streekomroep WEEFF.

Zo zagen de straten van Zwaag er in 2020 uit - NH Nieuws

Met 42 loopgroepen en praalwagens belooft het weer een mooie optocht te worden. Eigenlijk zou de optocht eind februari zijn. Maar in december werd vanwege de toen nog geldende coronaregels besloten het evenement te verplaatsen naar vandaag. Een goede keuze, zo blijkt. Het was nog wel even aanpoten voor de deelnemers om alles op tijd af te hebben, maar het is toch gelukt om vanmiddag de optocht weer als vanouds te vieren. En zoals eerder deze week al bleek, snakt Zwaag ook weer naar een carnavalsfeest.



Tekst gaat verder onder de video

Zwaag snakt na twee jaar weer naar carnaval - NH Nieuws

Eigenlijk zou in 2021 de 55e, en jubileumeditie, worden gehoude. Maar door corona ging dat toen niet door. Maar Zwaag zou Zwaag niet zijn als carnaval niet alsnog op creatieve wijze een beetje zou worden gevierd.

Kijk vanaf 14.30 live mee op tv bij NH Nieuws (Ziggo kanaal 30, KPN kanaal 509) en WEEFF (Ziggo kanaal 45, KPN kanaal 1359). Of live op deze website of via onze app. Om warm te draaien hier alvast de compilatie de laatste optocht in 2020.

Compilatie Carnavalsoptocht Zwaag - NH Nieuws