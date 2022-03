IJmond NL V Dood van Mariska raakt Aagtendorp: "Niet iedereen komt elke dag bij elkaar over de vloer"

Dat een jonge vrouw pas twee dagen na haar dood werd gevonden in haar huis, leidt tot vragen in Beverwijk. Mariska Appel (30) overleed waarschijnlijk vorige week donderdag aan een hartstilstand. Haar zoontje Jordan (4) was twee dagen alleen en werd zaterdag door familie in shock aangetroffen bij het lichaam van z'n moeder.

Buurtbewoners zijn onder de indruk van het overlijden van de jonge moeder Mariska en dat de kleine Jordan twee dagen alleen was. Over dat laatste zegt een man die zijn tuin aan het wieden is: "Het verbaast me niks. Mensen kijken niet meer naar elkaar om." De Boeweg schurkt gedeeltelijk tegen het Aagtendorp aan. Dat buurtje staat bekend als een hechte gemeenschap waar mensen elkaar nog kennen. "Maar het Aagtendorp is niet het meer het Aagtendorp van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw", nuanceert Ans van den Elzen. Regelmatig contact "Er is hier nog een harde kern van zeker zo'n dertig procent die hier al heel lang woont", zegt 'de buurtmoeder' van de vroegere arbeidserswijk. "Maar deels is het ook een doorstroomwijkje geworden. Veel mensen vertrekken snel." Dat gold niet voor Mariska. Zij woonde al een tijdje met haar zoontje aan de Boeweg en het zag er niet naar uit dat ze van plan was te verhuizen. Ans: "Volgens mij had ze het hier naar haar zin. We hadden regelmatig contact. Vorige week nog toen ze bij mij een raamposter kwam halen met een aankondiging van de rommelmarkt van zondag. Daar keek ze echt naar uit."

Al meer dan 15.000 euro voor uitvaart Mariska Om haar uitvaart te kunnen betalen, is Mariska's zus Sahrona op gofundme.com een digitale inzamelingsactie begonnen. Er staat al meer dan 15.000 euro op de teller. Veel meer dan waarop was gehoopt. Sahrona wil het geld deels steken in een bakfiets om Mariksa's zoontje Jordan naar school te kunnen brengen en om zijn nieuwe slaapkamer in te richten. Jordan gaat bij Sahrona wonen. Ans van den Elzen gebruikt de rommelmarkt van aanstaande zondag in het Aagtendorp om nog wat extra geld in te zamelen. "Ik zet gewoon een doos neer waar mensen kunnen doneren en een wens kunnen achterlaten. Dat is het minste wat ik kan doen."

Ans begrijpt dat mensen zich afvragen waarom niemand Mariska's dood eerder heeft ontdekt. Hoewel de samenhang in het Aagtendorp dus minder is dan vroeger, vindt ze het te gemakkelijk dat als oorzaak aan te voeren. "Niet iedereen komt elke dag bij elkaar over de vloer. Ikzelf heb meerdere keren per dag contact met mijn dochter even verderop. Maar dat heeft niet iedereen." "Ik zit ook op Facebook", vervolgt ze. "Mariska was ook lid, maar soms was ze daar opeens verdwenen. Dan was je de controle kwijt. Een oom van haar woont vlak om de hoek. Ze spraken elkaar wel eens, maar niet elke dag. Kortom, het kan gebeuren, ondanks dat iemand in het Aagtendorp woont."

Quote "Het Aagtendorp is echt een volksbuurtje, Maar je ziet: het gebeurt" Hans Bruin, Sociaal Team Beverwijk

Hans Bruin van het Sociaal Team Beverwijk is onder de indruk van de gebeurtenissen. "Verschrikkelijk als je dit hoort. Wat wij als sociaal team altijd hopen, is dat mensen een beetje naar elkaar omkijken. Dus dat je even aanbelt als je je buurman een tijdje niet hebt gezien. Het Aagtendorp is echt een volksbuurtje, Maar je ziet: het gebeurt."