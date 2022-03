Veiligheidsregio: ruim duizend Oekraïners opgevangen in Zuid-Kennemerland

In de regio Zuid-Kennemerland worden op dit moment 1.065 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in hotels en reguliere opvangcentra. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Haarlem namens de veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws/Haarlem105. Er zijn nu nog 70 plekken beschikbaar.

De meeste vluchtelingen vinden onderdak in de gemeente Haarlemmermeer. Vooral de hotels rondom luchthaven Schiphol kunnen worden ingezet. Er zijn tot nu toe 114 vluchtelingen die in gemeentelijke opvang in Haarlem verblijven. De veiligheidsregio heeft nog niet scherp op het vizier hoeveel Oekraïense vluchtelingen bij particulieren worden opgevangen.

Op dit moment hoeft nog niet gebruik gemaakt te worden van de noodopvang in de Beijneshal. Dit leegstaande sportcomplex bij het station van Haarlem is twee weken geleden door de eigenaar beschikbaar gesteld. In rap tempo en met behulp van vrijwilligers zijn hier toen veldbedden neergezet.

Zicht op meer

"Deze opvanglocatie houden we achter de hand", meldt de woordvoerder. "De voorkeur gaat uit naar locaties die geschikter zijn om mensen langer op te vangen." Naast de nog 70 beschikbare plekken is er in de veiligheidsregio nog zicht op 787 extra plekken.

Voor de gemeentelijke hulp wordt volgende week een fysiek loket geopend.