Marechaussee arresteert vrouw op Schiphol met vier ton cash en man met dure horloges

De Chinese vrouw liep tegen de lamp tijdens een reguliere controle van de douane. Toen de douane haar koffer opende, troffen ze de enorme stapel briefgeld aan.

De Nederlandse man was onderweg naar Dubai. Zijn koffer was al ingecheckt en de man was onderweg naar de gate. Bij een controle van de douane vonden ze een duur horloge in de koffer, wat genoeg reden was voor de douane om de man aan te spreken. Hierbij bleek de man een vergelijkbaar horloge om zijn pols te hebben. Beide horloges hebben een gezamenlijke waarde van 200.000 euro. Daarnaast had de man ook nog dure merkkleding bij zich.

Witwassen

Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Beiden konden ze niet uitleggen hoe ze aan het geld en de dure spullen kwamen.

Volgens de Marechaussee gaat het om twee losstaande zaken en hebben de twee verder niets met elkaar te maken. Beide verdachten zitten nog vast voor verder onderzoek door een rechercheteam van de Marechaussee.