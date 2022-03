Schiphol, Rijk en FNV slaan handen ineen voor groot onderzoek ultrafijnstof

Schiphol, het Rijk, vakbond FNV en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor een groot onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof en de verbetering van de luchtkwaliteit. Een onafhankelijke voorzitter zal toezien op het verloop en het resultaat van het onderzoek. De samenwerking valt op, omdat Schiphol en FNV tot nu toe elkaar al jaren niet vertrouwen en in de haren vlogen.

FNV dringt er al langer op aan om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de gevolgen van ultrafijnstof voor het platformpersoneel. In 2019 opende de bond een meldpunt voor het personeel. Medewerkers kunnen daar hun zorgen uiten over gezondheidsklachten, maar ook over de angstcultuur die er zou heersen.

Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol is positief over het onderzoek. Toch blijft er kritiek: wat Van Doesburg betreft had de luchthaven al jaren geleden haar verantwoordelijkheid moeten nemen om het personeel een zo gezond mogelijke werkomgeving te kunnen bieden. FNV heeft daarom de arbeidsinspectie ingeschakeld voor een handhavingsonderzoek.

Schiphol meldt dat er een blootstellings- en gezondheidsonderzoek onder de medewerkers komt. Een nog aan te wijzen onafhankelijke voorzitter zal op het verloop van het onderzoek toezien.

Complex

Het RIVM deed eerder een onderzoek naar gezondheidsgevolgen van omwonenden van Schiphol. Een deel van de Tweede Kamer drong erop aan om ook medewerkers daarin mee te nemen, maar dat bleek vanwege de complexiteit van zo'n onderzoek niet mogelijk.