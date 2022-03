VVD vindt het jammer dat drie grootste partijen niet op 'uitgestoken hand' in gingen

De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Claire Martens heeft vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering haar teleurstelling uitgesproken over de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Het lijkt er nu op dat de PvdA, GroenLinks en D66 samen een coalitie gaan vormen.

Volgens Martens was er sprake van een 'uitgestoken hand' door de VVD. Na de brief van verkenner Lodewijk Asscher erkende ze dat het er naar uitziet dat de VVD de grootste oppositiepartij wordt.

"Er rest mij niets anders dat we het jammer vinden", zei Martens tijdens de vergadering. Ze zei dat ze de politiek was ingegaan om dingen te kunnen veranderen en dat de partij daarom graag als vierde in het nieuwe stadsbestuur was gaan zitten.

Volgens PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman gaat het om een nieuw begin. "In de vorige periode hebben we te maken gehad met frames, die een verstorend beeld geven van links en rechts. Is het niet zo dat het voorstel gewoon een goede representatie is?"

Asscher schreef gisteren dat de PvdA, GroenLinks en D66 'niet de neiging' hebben om met de VVD in een coalitie te gaan zitten. De drie partijen hebben samen al een meerderheid van 24 zetels.