West-Friesland hamstert jodiumpillen, apothekers gefrustreerd: "Het is niet nodig"

Inmiddels zijn de jodiumtabletten weer netjes op voorraad, maar toen de oorlog in Oekraïne begon en de kans op een nucleaire dreiging reeël werd, hamsterden 'vooral veel ouderen de tabletten'. Iets dat volgens apotheker Famke Vriezen absoluut niet nodig is. "Als de bom in Oekraïne zou vallen, is dat zo ver weg, dat het stralingsniveau hier niet hoog genoeg is om schade te geven."

Apotheker Famke Vriezen geeft aan dat het hamsteren van jodiumpillen absoluut niet nodig is - Tom de Vos

Jodiumtabletten zorgen er na een kernongeval voor dat het lichaam geen radioactief jodium meer opneemt en voorkomt daarmee schildklierkanker. Famke Vriezen is apotheker bij BENU en staat vaak in Hoorn op de werkvloer. Toen de oorlog in Oekraïne begon, zag de apotheker een sterke trend ontwikkelen.



Vanwege de run op jodium, waren de tabletten tijdelijk lastig te verkrijgen - NH Nieuws

"Heel veel ouderen kwamen bij ons aan de balie en vroegen om jodiumtabletten", concludeert Vriezen, die wel een mogelijke verklaring heeft voor het gedrag van de ouderen. "Ik denk dat dat komt, omdat deze generatie Tsjernobyl bewust heeft meegemaakt en wellicht bang is voor een herhaling vanwege de oorlog in Oekraïne." Onnodig Volgens de apotheker is het volstrekt onnodig om de jodiumpillen te hamsteren. "Het is bijvoorbeeld van toepassing als je vlakbij een kerncentrale woont", vervolgt Vriezen. "En als er echt een bom op ons land zou vallen, gaan een paar jodiumpillen je daarbij niet helpen. Dan heb je wel andere zorgen." Vanwege de run op jodiumpillen heeft het Ministerie van Volksgezondheid eerder deze maand apothekers verzocht slechts één doosje per persoon mee te geven. Ook apotheek-keten BENU - die in Nederland 300 vestigingen heeft, waarvan drie in West-Friesland - kampte met tekorten door de run op de tabletten. "Ze waren inderdaad een tijdje niet zo goed leverbaar", aldus Vriezen. "Maar gelukkig is dat niet meer het geval en zijn de tabletten weer beschikbaar." Wel raadt Vriezen aan om de tabletten niet massaal in te slaan en zeker niet preventief te slikken, want dat heeft geen nut.