Boer Ayoub in Expeditie Noord-Holland podcast: 'Ik moest voor straf met een vissersboot mee'

Boer Ayoub is bij NH Nieuws niet alleen te zien in de vierdelige serie Expeditie Noord-Holland met Ayoub, maar ook te beluisteren in de gelijknamige podcast. In deze openhartige podcast, gemaakt door presentator en regisseur Koen Bugter, laat Ayoub ons nóg meer in zijn ziel kijken. In de vierde slotaflevering vertelt Ayoub onder andere over hoe hij voor straf door zijn ouders een vissersboot werd opgestuurd: "een week lang leefden we van water en brood."