Ophef over tentoonstelling rond Che Guevara in Cobra Museum Amstelveen

Er is ophef ontstaan over de tentoonstelling Korda, Cuba, Che, Glamour in het Cobra Museum. In de tentoonstelling wordt onder andere de foto van Che Guevara getoond. De Foundation NewGeneration, die de Cubaanse gemeenschap vertegenwoordigt, vindt dat Guevara op deze manier onterecht wordt verheerlijkt.

Che Guevara - Alberto Korda, 1960

De organisatie heeft namens de Cubaanse gemeenschap afgelopen week een protestbrief ingediend bij de gemeente Amstelveen en het Cobra Museum. “Che Guevara is een moordenaar,” vertelt Victor Dueñas, voorzitter van Foundation NewGeneration. Volgens Dueñas zou kunst niet ingezet mogen worden voor de verheerlijking van moordenaars zoals Guevara. "Dit zou hetzelfde zijn als Hitler op deze manier wordt verheerlijkt," aldus Dueñas. Moordenaar Che Guevara was de rechterhand van Fidel Castro en wordt gezien als het symbool van de Cubaanse Revolutie in 1959. In de protestbrief van de organisatie staat vermeld dat Guevara meer dan duizenden doden op zijn naam heeft. En dat een groot deel van de Cubaanse gemeenschap in Nederland gevlucht is voor de guerrillaleider. Stefan van Raay, directeur van het Cobra Museum, zegt dat de tentoonstelling volledig om de kunstenaar Korda draait. De expositie zou volgens de directeur het doel hebben om het publiek te laten kennismaken met Korda’s nalatenschap en hem te bevrijden van het ‘zware gewicht van deze ene foto’.

“Deze historische overzichtstentoonstelling van Korda geeft het Nederlandse publiek de kans om alle aspecten van zijn werk te leren kennen, waaronder de politieke bijeenkomsten in de eerste negen jaar van de Cubaanse Revolutie." Van Raay vindt het dus logisch dat ook het portret van Guevara hierin is meegenomen: “Een foto die wereldwijd is gereproduceerd en vercommercialiseerd, maar ook door veel anderen voor verschillende ideologische doeleinden is gebruikt.” Teleurgesteld in de burgemeester De Cubaanse gemeenschap is ook teleurgesteld in de deelname van de Amstelveense burgemeester Poppens bij de opening van de tentoonstelling. NewGeneration is van mening dat Poppens moet begrijpen dat Guevara allesbehalve een held is en niet op deze manier getoond mag worden. “Laat de mensen juist zien wat voor vreselijk persoon Guevara was en hoeveel doden hij op zijn naam heeft staan,” aldus Dueñas. De organisatie wil aan de burgemeester laten weten dat 'alles een consequentie heeft'. Foundation NewGeneration is namelijk van plan om maandag voor het gemeentehuis te gaan protesteren. De gemeente heeft tot nu toe nog geen reactie gegeven op de protestbrief (lees de brief in de tweet hieronder)