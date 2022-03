Ruiten van Amsterdamse broodjeszaak al drie keer ingegooid: "We moeten hem helpen"

De ruiten van My Broodje in de Jan Pieter Heijestraat zijn voor de derde keer deze maand ingegooid. Myron Linger, de eigenaar van de Surinaamse broodjeszaak, heeft werkelijk geen idee wie dat steeds doet. Klanten van Linger zijn geld aan het inzamelen om het te helpen. "De enige oplossing is een rolluik. Jezelf verdedigen."

Linger staat met een lach op zijn gezicht voor zijn zaak. De enorme ster in de ruit is niet te missen. Middenin de barst is een sticker van een spin geplakt. "Ik weet niet wie dat gedaan heeft", zegt hij, "Maar het is wel leuk. Zo krijg ik het gevoel dat mensen een beetje aan me denken." Linger hoopt degene die dat doet ooit te kunnen spreken "Als ik wist wie het is, zou ik meteen vragen of diegene het niet meer wil doen", zegt hij. Volgens klanten is de eigenaar geliefd in de buurt. "Voor zover ik weet heeft hij geen vijanden", zegt een buurtbewoner. "Het is een hardwerkende jongen en zo triest dat iemand dit doet."

Drie trouwe klanten zijn een inzamelingsactie gestart. "We halen regelmatig een broodje bij Myron en we worden altijd ontvangen met een lach en een grap", zegt één van hen. "We dachten: kunnen we niet iets doen?" Myron moest de laatste keer een deel van de schade zelf betalen, hoorde de klant van hem. "Rolluiken zijn eigenlijk de enige optie, want anders gebeurt het nog een keer. En die krijgt hij waarschijnlijk niet vergoed." Quitte draaien "De inzamelingsactie zegt iets over hoe geliefd Myron en zijn zaak zijn. We zullen hem moeten helpen", zegt een buurtbewoner. "Anders maakt hij alleen broodjes om zijn raam steeds te betalen. Dan draait hij quitte." Tot nu toe zijn er een paar tientjes opgehaald voor Myron, maar als hij de rolluiken wil betalen, moet dat bedrag een stuk omhoog. Linger zelf is niet van plan het raam meteen te vervangen. "Nu kan de dader er nog lekker van genieten. Maar het maken van broodjes gaat zeker door." Tegen de dader zegt hij: "Kom me tegemoet, dan zullen we erover praten."

