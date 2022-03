Glazenwassers eisen Amstelveense wijk op 'met afpersing en bedreigingen'

Volgens Marleen delen diezelfde glazenwassers tegenwoordig briefjes uit met de naam Glazenwasserij Massing. Ook rijden de betreffende glazenwassers volgens de bewoonster en andere glazenwassers met een busje rond waarop deze naam staan. NH Nieuws heeft meerdere foto's in handen waarop een busje met de naam Massing in de straat van de buurtbewoonster te zien is.

Buurtbewoonster Marleen* vertelt dat haar ruiten en die van andere buren jarenlang werden gewassen door glazenwassers zonder bedrijfsnaam uit Den Haag. "Op een gegeven moment kwamen er steeds weer anderen. Het werd rommelig en we waren niet meer tevreden. Toen hebben we opgezegd en een ander schoonmaakbedrijf ingehuurd", begint ze haar verhaal.

"We moesten hen 80.000 euro betalen en alle klanten in Amstelveen teruggeven"

Net als Marleen besloten zo'n tien andere buurtbewoners over te stappen. Onder hen ook buurtbewoonster Brigit*. Zij vertelt dat haar ruiten tot jaren na de oplevering van haar woning - in 2013 - 'keurig werden gezeemd'. Tot er jaren geleden plotseling andere glazenwassers in de straat verschenen. "Toen we vroegen waar onze oude glazenwasser was gebleven, vertelde hij dat zijn werk was overgenomen en hij nu bij Schiphol werkte."

Tegen wil en dank proberen Marleen en haar buren het dan toch maar weer met de Haagse glazenwassers. Die lappen de ramen weer niet naar tevredenheid en komen niet geregeld terug. "Toen heb ik die andere jongens weer gebeld en gezegd: 'we missen jullie zo erg. We willen graag dat jullie terugkomen'", zegt Marleen. "Het is eigenlijk van de zotte dat zulke maffiose figuren de dienst uitmaken."

Het Haarlemmermeerse glazenwassersbedrijf, dat uit angst voor wraakacties ook anoniem wil blijven, bevestigt dat haar medewerkers meerdere malen zijn bedreigd en dat er een poging tot afpersing is gedaan. "We moesten hen 80.000 euro betalen en alle klanten in Amstelveen teruggeven", vertelt een van hen. "Ze stonden bij ons thuis voor de deur." Het bedrijf heeft in oktober vorig jaar alle Amstelveense klanten laten weten niet meer in de gemeente te werken.

De buurtbewoners lieten hun oude glazenwassers weten dat zij geen gebruik meer wilden maken van hun diensten. Over het nieuwe bedrijf was de buurt erg tevreden. "Tot ze ons vertelden dat ze vaak bedreigd werden en moesten stoppen", vertelt Marleen verontwaardigd.

Volgens de Haarlemmermeerse glazenwasser gold vroeger in het glazenwasserswereldje de ongeschreven regel om niet in elkaars wijk te werken, maar moeten klanten tegenwoordig zelf kunnen kiezen.

Marleen is getuige geweest van deze confrontatie. De glazenwassers besluiten al snel om hun werkzaamheden te staken. Hun bedreigers zouden die dag namelijk 'met negen man sterk' zijn geweest. Ze blijken nog niet direct van hun belagers af te zijn. "We zijn klemgereden en ze stapten uit de auto", vertelt hij.

De Haarlemmermeerse glazenwassers horen van meer buurtbewoners, onder wie Birgit, dat de kust veilig is en durven een paar weken geleden weer een poging te doen om in Westwijk ramen te lappen. "Later hoorde ik van een achterbuurvrouw dat ze bij het eerste huis alweer bedreigd waren", zegt Brigit.

Vaker hommeles met glazenwassers

Het rommelt al jaren in de glazenwasserswereld. In 2017 kregen bewoners van de Vogelenbuurt in Utrecht waarschuwingsbriefjes in de bus en werden ook bedreigingen geuit. Naar aanleiding van deze zaak bleek Zaandam een broeinest van louge glazenwassers te zijn. In 2018 speelde zo'n zaak in Bergen. Een wijkagent waarschuwde inwoners van het West-Friese Langedijk in 2020 voor agressieve en opdringerige glazenwassers.

In 2013 werd naar aanleiding van de problemen rondom de concurrerende glazenwassers door Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in samenwerking met de Consumentenbond het 'glazenwassersregister' opgericht. Dit register moest het voor consumenten makkelijker maken om een betrouwbare glazenwasser te vinden. Een geregistreerde glazenwasser moest verklaren zich aan de Nederlandse spelregels van ondernemen te houden. Het glazenwassersregister is in 2017 opgeheven, omdat het hen niet lukte om structureel dingen te veranderen.