CDA Koggenland wil hertelling bij één stembureau: mogelijk met interne gevolgen

De lokale fractie van het CDA in Koggenland heeft een hertelling aangevraagd van het aantal stemmen bij stembureau 9 (De Koggenhal). Bij dit stembureau is volgens de definitieve telling geen enkele stem uitgebracht op de nummer 6 van de CDA-kieslijst, Ed Dekker, terwijl hij van familieleden gehoord heeft dat zij wel op hem gestemd hebben. De CDA-er komt er slechts twee tekort voor een zetel.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week zijn bij stembureau 9 in Koggenland 385 geldige stemmen uitgebracht. Hoewel het CDA Koggenland meerdere stemmen heeft gekregen bij dit stembureau, werd volgens de telling geen enkele voorkeursstem uitgebracht op nummer 6 Ed Dekker.

"Afgelopen maandag heb ik dat ontdekt, toen de definitieve uitslag van de verkiezing binnen was", vertelt Dekker aan de WEEFF/NH Nieuws. "Op meerdere stembureaus zijn stemmen op mij uitgebracht, maar bij het stembureau De Koggenhal niet. En dat is opvallend, aangezien ik zelf in dat dorp (De Goorn, en Dekker is woonachtig in Avenhorn, red.) geboren ben."

Nadat Ed Dekker navraag had gedaan hoorde hij ook van verschillende familieleden dat zij op hem gestemd hadden, waarvan een aantal bij het bij stembureau 9 - De Koggenhal. "Normaal zou het mij niet zoveel uitmaken, maar ik ben nu op twee stemmen een zetel misgelopen."

Raakt partijgenoot zetel kwijt?

Op maandagavond heeft Dekker contact opgenomen met lijsttrekker Rick Nooij van het CDA Koggenland en met Nico Bijman. Want als Dekker gelijk krijgt, is het CDA geen zetel rijker, maar neemt hij de plaats in van partijgenoot Nico Bijman. Nota bene de fractievoorzitter bij de partij.

"Ik kan mij voorstellen dat Nico Bijman teleurgesteld zal zijn als blijkt dat hij toch niet in de gemeenteraad verkozen is", zegt Dekker. "Maar het kan nog steeds zo zijn dat Bijman raadslid wordt, dat geldt ook voor mij."

Zowel lijsttrekker Rick Nooij als fractievoorzitter Nico Bijman zijn het met Dekker eens dat er een juiste uitslag moet komen van het aantal uitgebrachte stemmen in De Koggenhal. "Ik ben ook erg van de cijfers, en het moet ongeacht de uitslag gewoon kloppen", laat Dekker weten. "Daarbij gaat het ook om het vertrouwen, een een juiste uitslag en binnen de democratie."

Extra raadsvergadering

Namens de hele fractie van CDA Koggenland heeft lijsttrekker Rick Nooij een brief gestuurd naar de griffie van de gemeente, waarin gevraagd wordt om het aantal stemmen bij het bureau in de Koggenhal te hertellen. "Wij hebben gerede twijfel over de juistheid van de telling van de uitgebrachte stemmen in dit stembureau", aldus Nooij in de verstuurde brief. "Wij verzoeken u dan ook te hertellen."

Voor vanavond heeft de gemeenteraad van Koggenland een extra vergadering ingelast, waarin dit voorstel van de lokale CDA-fractie wordt besproken. Al de raad instemt, worden morgenochtend de stemmen van het stembureau opnieuw geteld.

"Zowel ik als mijn partijgenoot Nico Bijman zijn daar niet bij aanwezig", aldus Ed Dekker. "We gaan er vanuit dat de raad met ons voorstel instemt. Mocht dat zo zijn, dan worden alle 385 stemmen morgenochtend herteld."