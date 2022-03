De Peiling: Geloof is belangrijk voor mij

Nederland telt voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen. Atheïsten en agnosten vormen een meerderheid onder de bevolking, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau . Het onderzoek maakt onderscheid tussen atheïsten en agnosten: een atheïst ontkent het bestaan van een god, terwijl een agnost denkt dat de mens niet kan weten of er een god is.

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking is inmiddels atheïst of agnost is. "Dat is ongeveer een verdubbeling sinds onze eerste metingen halverwege de jaren zestig en eind jaren zeventig", aldus het SCP.

Positieve gevolgen

Volgens het CSP heeft de ontkerkelijking positieve gevolgen gehad voor de persoonlijke vrijheid en voor hoe er in de samenleving wordt gedacht over seksuele diversiteit. Tegelijkertijd ontstaat er meer onbegrip tussen gelovigen en niet-gelovigen. Wederzijds begrip, acceptatie en het bevorderen van een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen is volgens het SCP daarom erg belangrijk.

