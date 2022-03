De ziel was uit 'waardeloze' Breestraat, maar die komt langzaam weer terug

De ziel was eruit, maar het wordt langzaam beter in de Breestraat in Beverwijk. Het is er weer wat groener en de leegstand loopt terug. Nu moeten de mensen nog terugkomen. "Dat begint wel weer, alleen het is nog altijd rustiger dan voorheen."

De uitdaging is nu om de verloren bezoekers weer terug te winnen, denkt verkoper Mathijs van Die. "Sinds de verbouwing van de straat is het zeker verbeterd. Alleen qua drukte en qua aanloop is het echt rustiger op het moment."

Anderen zien de sfeer juist langzaam terugkeren in de geliefde en gehate straat. Vier jaar geleden ging de straat op de schop en kwam er weer meer groen. "Ze hebben alles opnieuw aangeplant, dat heeft even tijd nodig", ziet ondernemer Yvonne Severein.

"De mooie bomen zijn weg, er is heel veel leegstand, straten zijn ongelijk.. nou, het is waardeloos", oordeelt zij, leunend op haar elleboog boven een kop koffie op een terras in de straat, met een sigaret tussen wijs- en middelvinger.

Is het glas halfvol of halfleeg? Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Een bezoekster die zich de oude groene, gezellige Breestraat nog maar al te goed herinnert, vindt dat de ziel er volledig uit is.

De leegstand in winkelstraten is een nationale trend, onder andere door online shoppen en vergrijzing. Maar waar de leegstand in bijvoorbeeld Amsterdam, Bloemendaal en Den Helder in de afgelopen twee jaar toenam, gaat het sindsdien in Beverwijk juist beter.

Dus ziet Beverwijks VVD-lid Serge Ferrarro de toekomst helemaal niet zo somber in. "Als ik kijk wat we de afgelopen jaren in de Breestraat hebben gedaan, waarbij we van een leegstand van 25 procent naar een leegstand van zo'n 12 procent zijn gegaan, is dat absoluut een verbetering. Zéker als je corona meetelt."

En dat is nog niet alles, volgens Ferrarro. "Er worden nieuwe panden gemaakt, er komen appartementen bij, de gevels staan er beter bij, dus dat gaat ongelooflijk goed."

Grote winkelpanden

Dat beaamt Hans Visser, voorzitter van VVE Beverwijk Centrum. "Er komen appartementen, een nieuw Ekoplaza, een damesboetiek. Er is dus best vertrouwen bij ondernemers, het gaat écht de goede kant op."

Bovendien zegt Visser: "De panden die leegstaan zijn de grote winkelpanden, die zijn lastiger te verhuren dan voorheen. Ook in winkelcentrum Beverhof is het enige leegstaande pand de gesloten Poolse supermarkt."

Verpaupering

Ondernemer Severein wil ook niet blijven hangen in nostalgie, maar de schouders eronder zetten. "Vroeger, vroeger... kom op, met je tijd meegaan en maak er wat van."

'Mister Beverwijk' Co Backer vindt dat in vergelijking met de rest van de stad, het nog redelijk goed gaat in het centrum. Met name in de Kloosterstraat heeft de verpaupering toegeslagen, vindt hij.