7 op de 10 Amsterdammers in Zuidoost en Nieuw-West stemden niet: "Politiek is één groot spel"

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was met 46 procent historisch laag in heel Amsterdam, maar in Nieuw-West en Zuidoost lieten wel heel veel Amsterdammers het afweten.

In Nieuw-West was het opkomstpercentage 32,6. Zuidoost dook zelfs onder de 30 met 29,9 procent. In sommige wijken (Osdorp-Midden, 18 %) of op sommige stemburo's (Kerkcentrum De Nieuwe Stad, 9,1 %) was het nog barrer en bozer. Vier jaar geleden werden er in Nieuw-West en Zuidoost nog opkomstpercentages gehaald van respectievelijk 42 en 34.



"Ik heb er pijn in mijn buik van", zegt John Bijl, directeur van het Periklesinstituut die gemeenteraden adviseert over het politiek proces. "Ik kan het niet anders duiden dat mensen echt niet goed weten waarom ze zouden moeten gaan stemmen, laat staan op wie."

Quote "Mensen zijn in een survival-modus gegaan" mohamed alkaduhimi, denk

Volgens Mohamed Alkaduhimi, afgelopen vier jaar lid van de Stadsdeelcommissie in Nieuw-West namens DENK, zijn mensen afgehaakt vanwege decennia van achterstelling, met de ellende van de coronapandemie daar nog eens overheen: "De afgelopen jaren hebben de bewoners van Nieuw-West keihard geraakt en dat heeft ervoor gezorgd dat mensen zijn overgegaan in een survival-modus en dat zorgt ervoor dat ze minder interesse hebben in invloed uitoefenen."



Uiteraard vroegen we ook aan Amsterdammers waarom zij niet hebben gestemd ("te druk", "ik wist niet op wie", "ik heb mijn stembiljetten per ongeluk weggegooid") en wat er moet gebeuren om mensen wel weer in beweging te krijgen, waarbij ook de hand in eigen boezem wordt gestoken: "We moeten ons er meer in verdiepen."