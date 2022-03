Vier brandstichtingen kort na elkaar in Hilversum, man aangehouden

In Hilversum is een man aangehouden op verdenking van vier brandstichtingen. De branden vonden kort na elkaar plaats in de buurt van de Florastraat. Op de locatie van de laatste brand, hield de politie een 52-jarige verdachte aan.

De eerste melding van een brand kwam om 05.30 uur vanochtend binnen. Drie andere meldingen volgde kort daarop. Er zouden twee voertuigen, een schuur en een heg in rook zijn opgegaan, meldt de politie.

"We zijn er vrij zeker van dat de mogelijke verdachte betrokken is bij de branden", laat de politie desgevraagd weten. "Omdat de meldingen kort op elkaar volgden en de branden bij elkaar in de buurt waren, konden we snel ingrijpen."