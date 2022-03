Vattenfall verlost HHNK vanaf 2023 van miljoenencontract met Gazprom

Hoogheemraad Saskia Borgers (Water Natuurlijk) maakte dit woensdagavond bekend in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap. Ze is blij met de uitkomst: "Als Gazprom de aanbesteding had gewonnen had ons dat voor een ethisch dilemma geplaatst."

Strijd om contract

Vier kandidaten schreven in op de Europese aanbesteding, waarbij werd gestreden om een tweejarig contract met de optie drie keer met een jaar te verlengen. Niet duidelijk is of Gazprom ook weer in de race was. Europese aanbestedingsregels staan het HHNK niet toe om daarover informatie naar buiten te brengen. HHNK wilde af van het Russische staatsbedrijf, maar dat zorgde voor hoofdbrekens.

Gazprom leverde jaarlijks voor 3,3 miljoen euro zo'n 16 miljoen kubieke meter Russisch aardgas aan het Hoogheemraadschap. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, raakte het Russische aardgas 'besmet'. Ontbinding van het contract bleek echter alleen mogelijk tegen hoge kosten.

Prijzen nog niet vast

Als Gazprom ook de winnaar was geworden van de nieuwe aanbesteding voor 2023 en daarna, dan was die uitkomst aan het Algemeen Bestuur van HHNK voorgelegd. Die had mogelijk kunnen besluiten om geen gevolg te geven aan de uitkomst en de financiële gevolgen te dragen.

De prijzen die HHNK gaat betalen voor het gas staan nog niet vast. Er wordt rekening gehouden met een fors hogere energierekening van miljoenen euro's per jaar. "Via de aanbesteding hebben we wel het laagst mogelijke opslagtarief bedongen. Bovendien zal jaarlijks voor 250.000 euro aan compensatieprojecten vanwege de CO2-uitstoot worden gesteund".

Elektra

Voor de elektriciteit zoekt het hoogheemraadschap het voortaan ook dichter bij huis. HVC Energie gaat de stroom leveren aan het hoogheemraadschap, in plaats van Engie. Er is een contract voor onbepaalde tijd gesloten, waarbij HHNK jaarlijks 60.000 megawattuur uit Nederlandse windenergie inkoopt. HVC neemt deel in diverse windparken op de Noordzee. HHNK verbruikt jaarlijks net zoveel stroom voor de waterschapstaken als ongeveer 24.000 huishoudens.