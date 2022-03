Laatste raadsvergadering Hilversum: veel afscheidsspeeches en een lintjesregen

In de Burgerzaal, die veel weg had van een gymzaal waar eindexamens gedaan moesten worden, werd woensdagavond afscheid genomen van een flink aantal Hilversumse raadsleden. Ook ontvingen twee vertrekkende raadsleden een lintje.

Allemaal kregen ze een korte afscheidstoespraak van burgemeester Van den Top, die deze oude raad nog maar één keer had voorgezetten. Ook hadden de vertrekkende raadsleden de mogelijkheid zelf iets te zeggen.

Bij Leefbaar Hilversum vertrekt Mirjam Kooloos en bij Hilversums Lokaal Belang vertrekt Henk Blok. Voor de laatste twee had de avond een dubbele lading, want deze partijen verdwijnen helemaal uit de raad.

Een groot aantal raadsleden zal niet terugkeren in de volgende gemeenteraad. Bij Hart voor Hilversum vertrekt Jan Slingerland. Bij D66 vertrekken Annemarie Den Daas, Marijke Groesz, Hein Jaarsma, Anne S. De Jong en Marianne van Vliet.

Voor vertrekkende raadsleden Annemarie Den Daas van D66 en Frits Vogel van de VVD was de avond extra speciaal. Zij ontvingen van burgemeester Gerhard van den Top een Koninklijke onderscheiding omdat ze beiden twaalf jaar in de raad van Hilversum hebben gezeten. Daarmee zijn ze lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 30 maart zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden.