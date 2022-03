Honden uit Oekraïens asiel na weken herenigd met baasje in Zaanse opvang

Met zeven honden en vier katten in de achterbak van haar auto is Tonia Trofimchuk gevlucht uit Kiev. Een noodkreet om hulp op Facebook werd opgepikt in Nederland en zo kwamen de dieren na een barre reis terecht bij Dierenzorg Zaanstreek. Gistermiddag werden ze voor even herenigd met hun baasje Tonia, die ze opzocht in de opvang. "Ik ben zo blij dat ze oké zijn en goed verzorgd worden", zegt Tonia terwijl ze van alle kanten wordt besprongen door haar dolenthousiaste honden.