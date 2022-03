Motorrijder omgekomen bij verkeersongeluk in Ilpendam

Vanmiddag heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N235 (Jaagweg) in #Ilpendam. Motor vs auto. De motorrijder is hierbij om het leven gekomen. Wij wensen de familie alle sterkte. VOA onderzoekt het ongeval. De Jaagweg is voorlopig afgesloten. Getuigen? Bel 0900-8844.