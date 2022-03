Kuipersbrug in hartje Alkmaar weer schimmelvrij

"Vorig jaar gingen we de brug schilderen en zouden we eigenlijk plaatselijk houtherstel doen, alleen bij het houtherstel bleek dat er tot in de kern een schimmel zat, waardoor we direct hebben besloten om de brug niet meer te draaien en tot vervanging zijn overgegaan", legt Joost van Blokland van Stadswerk072 uit aan mediapartner Alkmaar Centraal.

"De brug is gisteren aangevoerd vanuit Harlingen", vervolgt Van Blokland. "Het laatste stuk moet over het water, want het Luttik Oudorp langs de gracht is te smal". Vervoer op een ponton is veel makkelijker dan de hamei en de balans verticaal langs de huizen en bomen te manoeuvreren.

Het werk is nog niet helemaal voltooid. De balans bovenop zit nog in de grijze grondverf en die moet eerst een jaar drogen. Van Blokland: "Dan wordt hij volgend jaar afgelakt. Normaliter moet het weer 25 jaar meegaan."