Meneer 'Rembrandt' Balm (82) tekende Duckwacht voor Donald Duck: "Oude tijden herleven"

Het was voor meneer Balm alsof oude tijden herleefden toen hij de levensgrote replica van de Nachtwacht zag. Het Rijksmuseum heeft het wereldberoemde schilderij in verzorgingstehuis Nieuw Delftweide geplaatst zodat ouderen van kunst kunnen genieten. Voor bewoner Balm extra leuk omdat hij als Donald Duck-tekenaar de Duckwacht tekende.

Beneden in de hal van het verzorgingstehuis Nieuw Delftweide in Haarlem-Noord staat sinds een paar weken de levensgrote replica van beroemde werk van Rembrandt van Rijn. Het schilderij is vanuit een project van het Rijksmuseum neergezet om ouderen te laten genieten van kunst.

Sinds zijn derde tekent de Haarlemmer al. Op zijn vijftiende kreeg hij zijn eerste baantje als tekenaar en later ging hij aan de slag voor de uitgeverij van de Donald Duck, VNU. En al lukt schilderen niet meer, nog altijd is de creatieve Balm op zijn kamer in de weer met een potlood en papier.

"Bewoners reageren enthousiast op het werk", reageert Oscar Westerhof, manager van de instelling. "Mensen vanuit de buurt komen hier toch even kijken en zo brengen we mensen bij elkaar."

Volgens Westerhof lopen sommige bewoners om het reusachtige doek heen om te kijken wat erachter zit. "En tijdens de schildermiddagen hier, is het een leuke inspiratiebron."

Het was vandaag wel de laatste dag dat het werk er te zien was. Donderdag verhuist het naar Jacob in de hout, een andere zorginstelling in Haarlem.

Miljoenen

Op de vraag of meneer Balm flink wat geld heeft verdiend met zijn bijzondere werk, moet hij lachen. "Ik was in vaste dienst van uitgeverij VNU, ik was gewoon medewerker. Ik heb daar nooit een punt van gemaakt. Het was gewoon mijn werk."