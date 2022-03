Oekraïense zangeres in opvang Hilversum: "We willen graag concerten geven"

De Oekraïense singer-songwriter Ju Zaporozec wil weer aan de slag. Een week geleden vluchtte ze voor de oorlog uit de mooie havenplaats Odessa en nu zit ze in een opvang in Hilversum. "Ik wil graag met andere muzikanten samenwerken en optreden."

Met haar deelname aan The Voice of Ukraine en het Eurovisie Songfestival is Ju in haar thuisland een begrip, met 30.000 volgers op Instagram. Al haar muziek schrijft ze zelf. Het is filmische muziek, met elementen van jazz, triphop en post-rock.

Drummer moest achterblijven

De drummer van haar band met de naam Julinoza, is nog in Oekraïne. Ju: "Hij drumt ook in de legerkapel. Toen is hem gevraagd de stad te redden. Hij moest zijn drumstokjes inruilen voor wapens. Als beveiliger bewaakt hij nu een ziekenhuis."