45 Oekraïense vrouwen met dubbel gevoel in Velsen: "Ze gaan terug zodra het kan"

Kate kijkt slaperig uit haar ogen als ze na de busrit van achttien uur aankomt bij EuroParcs in Velsen-Zuid. Ze heeft nauwelijks een oog dicht gedaan. "Het kindje van mijn stiefmoeder was erg onrustig en luidruchtig."

Vreselijke tijd

Het is kinderspel vergelen bij wat ze de laatste weken in haar land meemaakte. "We hebben een vreselijke tijd gehad", aldus Kate. "Het was gevaarlijk, we hadden geen water, geen eten en geen verwarming. Gelukkig doet ons leger het geweldig. Ze hebben in de omgeving waar ik vandaan kom de Russen verslagen. Daardoor ben ik nu vrij."