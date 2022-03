Ondernemer maakt overstap naar het centrum: “Mooi als winkels bij elkaar zitten”

Hemelsbreed ligt het pand aan de ‘s-Gravelandseweg zo’n 200 meter van de Bussumerstraat 60 vandaan. Als ondernemer Louran van Keulen het huidige onderkomen uitstapt, kan hij zijn nieuwe thuisbasis bijna zien. Toch is de overstap naar het centrum hem meer dan de moeite waard. “Het is mooi als winkels bij elkaar zitten.”

Sinds vorige week heeft hij de sleutel van het voormalige ING-bankkantoor. Bijna niets meer wijst er op dat hier tot voor kort een bank heeft gezeten. Alleen het woord kluizen staat nog op een aantal deuren en muren. De slechte staat van de betonnen vloer in de kelder is een souvenir van diezelfde kluizen die inmiddels zijn weggehaald.

Vanaf mei is dit pand de nieuwe thuishaven van hardloopwinkel Run2Day. Niet alleen heeft van Keulen hier meer ruimte, zodat hij ook kan uitbreiden, maar de verhuizing levert hem vooral meer zichtbaarheid op. Ook al zit hij op pakweg 30 seconden van de ‘s-Gravelandseweg af; hij verwacht hier veel meer aanloop en zijn klantenkring te kunnen vergroten doordat hij ze meer gaat bieden qua assortiment.

Volksmond

Wat eveneens versterkend werkt, zo is zijn gedachte, is dat hij omringd is door ‘sterke en mooie ondernemers’, wat zorgt voor meer publiek. Hij wijst in dit geval naar de gemoderniseerde bloemenstal en naar zijn andere overbuurman Boekhandel Voorhoeve. In Van Keulens optiek hebben zij samen met de kroegbaas daarachter het C&A-plein, zoals dit Hilversumse stukje nog steeds heet in de volksmond, een flinke boost gegeven.

Het Hilversumse centrum is in ontwikkeling. Daar is het oude Rabobankkantoor, schuin tegenover de nieuwe Run2Day een voorbeeld van. Daar komen woningen in, zoals die ook bedacht zijn in de parkeergarage van het Noordse Bosje, schuin achter de Bussumerstraat 60. Dat is een bewijs dat het centrum gaat veranderen. Er komen meerdere functies. Naast winkels komen er ook kantoren, meer horeca en wellicht wel een tandarts, meldt centrummanager Jorine de Soet.

Winkelloze panden

Want die duizenden vierkante winkelmeters zijn niet alleen op te vullen met lokale winkeliers. Momenteel staat er nog behoorlijk wat leeg in Hilversum. Zeker het deel van de Kerkstraat tussen de Gooische Brink en de Zeedijk kent momenteel de nodige winkelloze panden. Enige jaren terug is daarom de gemeentelijke wens uitgesproken om te zorgen voor een compact Hilversums centrum. Dat leidt tot een concrete aanpak van de leegstand en kleiner, mooier winkelgebied.