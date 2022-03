Test- en vaccinatielocaties GGD blijven open: "Moeten rekening houden met nieuwe varianten"

Hoewel de meeste laatste coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht in het OV en de QR-code voor toegang, vandaag zijn losgelaten, zal de GGD dit jaar nog niet volledig afschalen. Dat betekent dat de test- en vaccinatielocaties in de stad openblijven en de mobiele teams de wijken waar de vaccinatiegraad het laagst is blijven bezoeken. "Er is nog te veel onzeker om volledig af te schalen", verklaart GGD-arts Ashis Brahma.

"Wij hebben een langetermijnsvisie", zegt Brahma op de vraag of er in de stad nog veel grote teststraten zullen staan na alle versoepelingen. "We hebben acht priklocaties en die blijven gewoon open, zoals ook de opdracht is van het overheid. Sommige testlocaties zijn verplaatst of gecombineerd met vaccinatielocaties, maar ook die zijn nog erg belangrijk om het virus in zicht te houden. Mensen worden toch nog ziek, en dus willen ze zich voor de zekerheid laten testen."

Het testen zou volgens hem van belang zijn om nieuwe varianten van het coronavirus op tijd te signaleren. "Daarnaast geeft het testen veel inzicht in het virus. Zo kwamen we er recent achter dat er weer meer besmettingen zijn onder 60-plussers. Dat zouden we niet hebben geweten als we niet hadden getest."

Gedeeltelijk afschalen

Hoewel de GGD niet volledig gaat afschalen, doen ze dat wel al deels. Zo is de grote locatie bij de RAI verkleind, is de testlocatie bij het Anton de Komplein verplaatst en uitgebreid naar Kraaiennest en wordt de locatie bij Sloterdijk ook getransformeerd tot vaccinatielocatie. Op de website van de GGD is een lijst te vinden met alle locaties.

"We kunnen doen alsof het na twee jaar voorbij is, maar we zien in het buitenland dat de vaccinatiegraad laag is en in China is er nu een bepaalde terugkeer van corona. Mensen reizen de hele wereld over, soms ook onvrijwillig zoals door de situatie in Oekraïne, dus het moet echt goed in de gaten gehouden worden hoe dit virus zich nog zal ontwikkelen. Tuurlijk is het goede weer slecht voor corona, maar de vraag is of het dan compleet zal verdwijnen", concludeert Brahma.