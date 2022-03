Twee keer geschoten in straat in Amsterdam-Zuid: "Afschuwelijk"

Ongeveer 24 uur voor de beschieting van een appartement aan de Van Hilligaertstraat in Amsterdam-Zuid werd er ook al geschoten in de straat. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie nadat buurtbewoners vertelden dat ze toen ook schoten hoorden.

Volgens hen kwam er maandag geen politie ter plaatse. Dat klopt volgens de politiewoordvoerder niet, zij zegt dat er na een melding toen wel onderzoek is gedaan. Het wordt meegenomen in het onderzoek naar de beschieting van het appartement die dinsdagavond plaatsvond. Na die beschieting zijn er twee verdachten opgepakt.

Andere kant

In de ramen van het appartement waren vanmorgen drie kogelgaten nog zichtbaar. Ook het venster van het raam en de muur zijn geraakt. De schoten werden vanaf de andere kant van de straat gelost. "Ze hebben praktisch voor mijn deur lopen schieten", vertelt een bewoner van de Van Hilligaertstraat. Hij denkt dat er ongeveer tien keer geschoten is.

Ook de Oekraïnse vluchtelingen die in een hotel op de hoek van de Van Hilligaertstraat met de Ferdinand Bolstraat worden opgevangen hoorden de schoten. "De bewaker heeft ze ze wel gerust kunnen stellen", vertelt de buurtbewoner. "Maar het is wel raar. Het is niet wat je verwacht hier."