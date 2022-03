Technisch personeel moeilijk te vinden: "Het is uitdagend en veelzijdig"

Leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs enthousiast maken voor techniek om ze zo in te laten stromen in de technische beroepen van de toekomst. Met dat doel werd vanmiddag op het Martinus College in Grootebroek het congres 'Techniek doet het' gehouden. "Teckniek is uitdagend en veelzijdig."

"Technisch personeel is moeilijk te vinden", zegt Emiel van Schouten. Hij is mede-ontwikkelaar van 'De Toren' in Hoorn en was één van de veertien mensen, die tijdens het congres een workshop gaf. "Bij de workshops wordt een podium geboden aan lokale helden. Neem bijvoorbeeld Edwin ter Velde, die een historisch fluitschip bouwt van afvalplastic. Of Marco van Schagen, die met 'Internet of Things' potentiële uitvallers in het onderwijs uitdaagt met hightech", aldus projectleider Gerben Bakker.

Inspireren

Het doel van het congres in Grootebroek was om onderwijzers te inspireren om leerlingen de technische vakken te laten kiezen, zodat er meer geschoold personeel beschikbaar komt. Het congres werd georganiseerd vanuit het STO (Sterk Techniek in Onderwijs), een project van verschillende regio's in Noord-Holland.

"Deze regio kent van oudsher veel technische bedrijven, die de vacatures slecht vervuld krijgen. Het is onze missie om te laten zien dat techniek uitdagend en veelzijdig is", aldus regievoerder Jan Jacob Jaasma van het TechniekPact West-Friesland. Het is de eerste keer dat het congres in West-Friesland wordt gehouden.