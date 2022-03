Ziekteverzuim Spaarne Gasthuis nijpend: noodoproep via sms voor vervanging

Het ziekteverzuim in het Spaarne Gasthuis in Haarlem was het afgelopen weekend ruim twee keer zo hoog als normaal. Omdat de situatie nijpend werd, verstuurde het ziekenhuis een sms naar alle werknemers met een noodoproep om een dienst in te vallen.

Op die sms werd volgens het ziekenhuis goed gehoor gegeven. Zo'n twintig medewerkers met een BIG-registratie hebben de diensten uiteindelijk gedraaid. Voor elke aangemelde dienst werd er vijftig euro overgemaakt aan Giro555 voor Oekraïne. In totaal kon het ziekenhuis 1.000 euro overmaken.

Quarantaine

Veel medewerkers van het ziekenhuis zaten thuis vanwege een coronabesmetting of moesten in quarantaine omdat een familielid besmet was.

"Van het weekend was de situatie heel erg, dat we hebben we nog niet eerder gezien", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Volgens haar is dat inmiddels opgelost. "Op dit moment kampen we niet meer met een te groot ziekteverzuim."