Inzamelingsactie voor zoontje (4), die twee dagen alleen was na overlijden Mariska (30)

Bijna twee dagen moet het vierjarige zoontje Jordan van Mariska Appel (30) uit Beverwijk alleen zijn geweest, nadat zij thuis in Beverwijk overleed aan een hartstilstand. Haar zus Sharona zamelt nu geld in om haar uitvaart te kunnen betalen en om een slaapkamer voor het jochie bij haar en haar gezin te kunnen inrichten.

'Waarschijnlijk donderdag' kreeg Mariska een hartstilstand, in haar huis aan de Boeweg. "Een prop uit haar lies is waarschijnlijk los geschoten. Ze had trombose in beide benen", weet buurtbewoner Ans van den Elzen.

Pas zaterdagochtend is zij vervolgens gevonden met haar zoontje van vier 'ontredderd en in shock bij haar', aldus haar zus Sharona op de inzamelingswebsite. Inmiddels is zij bezig officieel de voogdij over het ventje te krijgen, weet Van den Elzen te melden.

Onverwacht

Het overlijden van de nog maar dertigjarige Mariska kwam onverwacht voor haar omgeving. Van den Elzen: "Vorige week was ze nog bij mij thuis, toen heeft ze een poster opgehaald. Ik organiseer aankomende zondag een rommelmarkt, waar Mariska ook wilde staan."

Nu wil Van den Elzen op die plek ook een steentje bijdragen voor de familie, zegt ze. "Het gaat om de toekomst van die kleine jongen natuurlijk. Daarom heb ik heb net toestemming gevraagd aan de gemeente of ik daar een donatiepot voor de familie mag neerzetten."

Meer dan 10.000 euro

Via de inzamelingswebsite is na ruim vierhonderd donaties al meer dan 10.000 euro opgehaald. Een deel daarvan is nodig om de begrafenis te kunnen bekostigen. Mariska had namelijk geen uitvaartverzekering, kwam de familie na afgelopen zaterdag achter.

"Dat was geen onwil", schrijft Sharona. "De hele dure hoge premie kon zij niet betalen, omdat zij maar een Wajong-uitkering had in verband met haar lichamelijke klachten." Naast trombosebenen, liep Mariska tijdens de zwangerschap van Jordan ook nog eens suikerziekte op.

"Mensen met een laag inkomen moeten zich toch ook kunnen verzekeren?", vraagt zij zich nu verontwaardigd af. "Dit zou niet moeten kunnen."

Fijne slaapkamer en bakfiets

Naast het geld voor de uitvaart kan de familie ook alles wat 'extra' opgehaald wordt, goed gebruiken voor de toekomst van de kleuter, laat Sharona weten op de inzamelingswebsite.

"Hij gaat bij mij wonen, en komt bij ons gezin terecht. Er moet een slaapkamer gerealiseerd worden, een bed, kast, we moeten de slaapkamer fijn maken. Ook is er vervoer nodig, zoals een bakfiets, omdat ik hem en mijn eigen zoontje niet kan vervoeren op één fiets. En hij zit verder weg op school. We willen hem graag nog de vastigheid van zijn eigen school geven zolang dat mogelijk is."

Via Facebook laat de familie weten wanneer de condoleance en begrafenis zullen zijn. De begrafenis is waarschijnlijk na het weekend.