🔴LIVE: bekijk hier de allerlaatste raadsvergadering van Weesp

De gemeenteraad van Weesp vergadert voor de allerlaatste keer. Vanaf morgen hoort Weesp bij Amsterdam , dan heeft de plaats geen eigen gemeenteraad meer. Kijk hieronder live mee naar de raadsvergadering, die voor deze speciale gelegenheid in de Grote Kerk wordt gehouden.

Laatste raadsvergadering in Weesp - NH

Het is een symbolische raadsvergadering, want vanaf morgen heeft deze gemeenteraad geen invloed meer op het reilen en zeilen in de vestingstad. De burgemeester sluit de vergadering af waarna ook commissaris van de Koning Arthur van Dijk een woordje zal doen.

De gemeente Weesp concludeerde zes jaar geleden dat het te klein was om als zelfstandige gemeente een toekomst te hebben en dat een fusie met een andere gemeente onontkoombaar was. Op voorspraak van net iets meer dan de helft van de Weesper bevolking, gaat de stad bij Amsterdam horen.

Op het Grote Plein voor het stadhuis wordt vanavond feest gevierd. Ook dit is live te volgen vanaf 23.00 uur op de website en app van NH Nieuws.