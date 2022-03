Bekijk hier de allerlaatste raadsvergadering van Weesp

De gemeenteraad van Weesp vergadert voor de allerlaatste keer. Vanaf morgen hoort Weesp bij Amsterdam , dan heeft de plaats geen eigen gemeenteraad meer. Kijk hieronder live mee naar de raadsvergadering, die voor deze speciale gelegenheid in de Grote Kerk wordt gehouden.

De raadsvergadering is inmiddels afgelopen. Morgen verschijnt in dit artikel een video waarin de raadsvergadering terug te kijken is.