Oude postkantoor in Den Helder pas in 2023 verbouwd tot appartementencomplex

Het voormalige postkantoor aan de Middenweg in Den Helder - waar tot 2018 kunstenaar Rob Scholte er zijn atelier en woonhuis in had - is pas in 2023 verbouwd tot appartementen. Dat laat de gemeente weten in antwoord op raadsvragen.

De verbouwing moest eigenlijk al veel eerder zijn afgerond. Vorig jaar bleek dat omwonenden van het pand de verdere renovatie tegenhouden. "Een aantal omwonenden is tegen de afgegeven omgevingsvergunning in beroep gegaan (voordat de omgevingsvergunning 'onherroepelijk' is geworden)", zo meldde de gemeente vorig jaar. "Deze rechtszaak loopt nog en zolang dit dossier onder de rechter is zullen de werkzaamheden geen aanvang nemen."

De rechtszaak is nog altijd niet afgerond. Aannemingsbedrijf A. Tuin is nog altijd in afwachting van de, drie geleden aangevraagde, omgevingsvergunning. "Op dit moment loopt het hoger beroep bij Raad van State", zegt de gemeente Den Helder nu. "De zitting wordt voorbereid. De uitspraak is pas na de zomer te verwachten. Zolang de vergunning niet onherroepelijk is kunnen de te realiseren woonappartementen niet worden verkocht. Toekomstige bewoners krijgen namelijk nog geen hypothecaire lening. Desondanks start de firma Tuin direct na de bouwvak wel met de verbouw van het pand."

In september wordt dus met de bouwwerkzaamheden begonnen. De verwachte bouwtijd is tussen de negen en twaalf maanden. In 2023 moet de verbouwing dus zijn afgerond.

Rob Scholte Museum

In 2020 werd de laagbouw van het gebouw, waarin het museum van Rob Scholte was gevestigd, gesloopt. In de hoogbouw van het voormalige postkantoor komen appartementen.

Scholte tekende in 2019 zelf bezwaar aan tegen de verbouwingsplannen. Het kwam tot een rechtszaak, maar de rechter oordeelde dat de kunstenaar 'geen eigenaar, geen gebruiker en geen omwonende' is. Scholte ligt al jaren in de clinch met de gemeente Den Helder. Hij wilde van het gebouw waar hij woonde en zijn museum had een permanent museum maken, maar de gemeente zag hem liever vertrekken. Sinds hij in 2018 uit het pand is gezet, strijdt hij tegen de uitzetting en voor teruggave van zijn kunstwerken en een schadevergoeding.