Cas (6) kan weer happy stones maken voor Oekraïne door hulp na beroving

Met een onverwachte donatie van nieuwe stenen is Cas (6) enorm verrast. Nu kan hij weer happy stones maken om geld in te zamelen voor Oekraïne. Ontroostbaar was hij nadat gisteren zowel de stenen áls de opbrengt voor zijn deur in De Goorn werden gestolen.

las zij bij NH Nieuws het bericht over de 6-jarige weldoener die plotsklaps van zijn inzet werd beroofd. Aida: "Je moet wel heel ver zijn gezakt dat je dit van kinderen steelt." "Ik las het en mijn hart brak. Ik kan er niet bij dat iemand zoiets doet", zegt Aïda van Doesburg uit IJmuiden. Gisterenhet bericht over de 6-jarige weldoener die plotsklaps van zijn inzet werd beroofd. Aida: "Je moet wel heel ver zijn gezakt dat je dit van kinderen steelt."

Via Facebook zoekt ze contact met Cas zijn moeder. "Ik heb haar uitgelegd dat ik Cas wat van mijn stenen wilde geven. Het gaat om zwerfsteentjes, Mandalastenen en onderzetters op leisteen." Zowel Cas als zijn moeder zijn blij verrast met de donatie. Inzamelactie Door corona zat Cas (6) met zijn gezin vorige week aan huis gekluisterd. Het nieuws en de beelden uit Oekraïne hielden het zoontje van Amanda Koppes in de greep. "De oorlog maakt echt indruk op hem. Hij vindt het zo zielig voor al die kinderen en moeders, die alles hebben moeten achterlaten." Dus zocht Cas op straat en op het strand naar stenen, om deze om te toveren tot happy stones. Elke dag zat hij voor de deur om stenen te verkopen. Maar zondagavond, iets na achten, deden Amanda en Cas een nare ontdekking. Het krukje en de happy stones waren verdwenen. "Alles was weg. Ook het bakje met het geld dat hij verzameld had." In totaal ging het om zo'n 9 euro. "

"Geen wereldbedrag", beseft Amanda, de moeder van Cas. "Maar wel bijzonder lullig." Na het bericht van de gestolen stenen stromen de bestellingen binnen. "Vooral uit de buurt is de belangstelling groot. Ik denk dat er nu zo'n 30 stenen zijn besteld. Hij is vandaag bij zijn oma, maar morgen gaat hij weer aan de slag." Grote stenen kosten een euro, kleine 50 cent.



Grote vraag was even hoe de stenen uit IJmuiden in De Goorn terecht moesten komen. Aida: "De vader van Cas wilde ze ook halen, maar ik had al op Facebook een oproep geplaatst of iemand mij kon helpen. Een vrouw uit Heemskerk reageerde. Zij werkt in de Goorn en wil ze wel brengen. Ik heb de stenen daar net gebracht, en zij brengt ze morgen naar Cas."