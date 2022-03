De Peiling: ik blijf het mondkapje gebruiken

Het mondkapje is vanaf vandaag niet meer verplicht in het openbaar vervoer. Het was twee jaar geleden een van de eerste coronamaatregelen die werd ingevoerd, en nu een van de laatste die wordt afgeschaft. Toch zijn er nog genoeg mensen die het mondkapje blijven gebruiken. Ben jij blij dat de mondkapjesplicht verdwijnt of blijf je het mondkapje gebruiken?

Na bijna twee jaar nemen we afscheid van de mondkapjesplicht in de trein, bus, metro en tram. Ook in taxi's, touringcars en op veerboten is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen. Voor veel mensen is dit natuurlijk een hele verademing. Wel blijft het verplicht op het vliegveld en in het vliegtuig, al hebben veel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen al gezegd dat ze niet actief gaan controleren of passagiers wel een mondkapje dragen.

Het Outbreak Management Team liet vorige week weten dat het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer nog steeds 'een meerwaarde' heeft, maar laat het aan het kabinet of dat wel of niet een verplichting moet zijn.

Niet iedereen doet het mondkapje weg

Dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer vervalt, betekent natuurlijk niet dat de maskers massaal aan de wilgen worden gehangen. De kans op besmetting is namelijk nog steeds groot en dus vinden sommige mensen het nog steeds fijn om het mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een bezoekje aan de supermarkt of andere publieke ruimtes.