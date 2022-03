Natuurlijk Noord-Holland: weidevogels weten de provincie goed te vinden

Er zijn weer verse grutto's in het land! Wij openden het weidevogelseizoen tussen de grutto's, de kieviten en andere vogels. Bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel, dé weidevogelhotspot van Noord-Holland, konden we genieten. Samen met boeren, boswachters en vogelaars van diverse pluimage onder een bleek zonnetje. Kijk naar wat wel eens een nieuwe traditie kan worden: de opening van het weidevogelseizoen!

Op 15 maart is het vogelbroedseizoen officieel begonnen. Sommige vogels broeden al veel eerder, zoals bosuilen en aalscholvers. De eerste weidevogels beginnen rond die tijd met het maken van een nestje, vooral kieviten. De grutto's zijn er wat later bij, maar inmiddels is het eerste gruttonest van Nederland gevonden in Oostzaan.

Grote kans dat pa en ma grutto bij hun terugkomst uit Afrika eerst even zijn gestopt bij het Landje van Geijsel. Daar komen ze tot rust na hun lange reis. In de weilanden van de Ronde Hoep en in Amstelland eten ze hun vetreserves weer op peil met talloze wormen die ze daar vinden.

