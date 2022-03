Fuseren kun je leren: opgeslokt Zeevang en Beemster geven Weesp gratis advies

Nog even en dan hoort Weesp officieel bij Amsterdam. De twee gemeentes fuseren, maar zijn niet de eersten die daartoe besluiten. Ook in de Zaanstreek en in Waterland gingen de afgelopen jaren al meerdere gemeenten samen. Wat kan de kleine vestingstad leren van de fusies van Purmerend met Beemster en Zeevang met Edam-Volendam?

Kees Sietsema: "Het is belangrijk dat je bewust bent van de toegevoegde waarde die je levert aan een groter geheel." - Zeevangs Belang

"Ga goed het participatietraject in", adviseert voorganger Bert Meulenberg van de Stadspartij - Beemster Polder Partij. Maar hoe garandeert een stad als Weesp dat haar identiteit ook na de fusie behouden blijft? In 2015 fuseerde Zeevang met Edam-Volendam. Kees Sietsema van de lokale partij Zeevangs Belang was daar nauw bij betrokken en weet als geen ander voor welke grote opgave Weesp staat. "Wij hebben geprobeerd de verschillen te overbruggen", legt Sietsema uit. Er moet bijvoorbeeld nieuwe industrie komen en die komt er. "Maar zo dat Edam er zo min mogelijk last van heeft." De politicus vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar wat goed is voor de gehele gemeente. Sietsema: "Waardoor inwoners van de Zeevang en Edam ook aan de beurt kwamen. Verhoudingsgewijs heeft Volendam de meeste inwoners, waardoor daar de meeste voorzieningen zijn, maar het moet wel in balans zijn." In de Beemster is de fusie nog een stuk recenter. Afgelopen november fuseerde de plaats met Purmerend. Fractievoorzitter van Stadspartij- Beemster Polder Partij Bert Meulenberg vindt dat het proces goed is verlopen. "Ga goed het participatietraject in", adviseert hij Weesp. 'Waarde gebied waarborgen' Voor Meulenberg is het vooral noodzaak om de waarde van het gebied goed te waarborgen. In de Beemster is dat volgens de politicus door ondernemers en agrariërs hierbij te betrekken. Meulenberg: "Ik weet wel zeker dat we de waarde goed hebben bewaakt." Zo heeft de partij plannen voor de woningbouw wel 'gewaardeerd', maar willen ze geen nieuwe plannen maken. "Als je het wil uitbreiden, doe het dan niet in de richting van de Beemster, maar de andere kant op", legt Meulenberg uit. "De Beemster is werelderfgoed." Sietsema is het eens dat de gemeente haar eigen identiteit moet behouden. Een voorbeeld is de dijkversterking. Bij deze versterking kwamen ook extra kansen, zoals het aanleggen van een goed fietspad. "We hebben gezorgd dat de dingen die belangrijk zijn voor de gemeente juist in Zeevang zijn gekomen." Tekst gaat door onder de foto.

Stadspartij - Beemster Polder Partij vindt het participatietraject belangrijk - Stadspartij - Beemster Polder Partij

De stemmen zijn nog maar net geteld en de opkomst was een stuk hoger dan bij voorgaande verkiezingen, volgens Sietsema was het Zeevangs Belang ondanks een zetel verlies te zien in de uiteindelijke uitslag. "Ja dat vinden wij wel. Wij hebben zoals alle politieke partijen met de folders door de straten gelopen, maar merkten bij veel reacties uit Zeevang en Edam dat mensen ook zonder folder op ons gingen stemmen." Uitdagingen Toch zijn niet alle Zeevangers blij met de fusie en zijn er nog wel wat uitdagingen, iets waar Weesp mogelijk binnenkort ook tegenaan loopt. "Er zijn ook wel aarzelingen", licht Sietsema toe. "Er was bijvoorbeeld een gemeentehuis in Oosthuizen, dat is samengevoegd met het gemeentehuis in Volendam. Daarom is het loket gesloten. Daarvoor in de plaats zou alternatieve dienstverlening komen, dat is niet gebeurd."



Deze 'kleine punten' zorgen ervoor dat inwoners van Zeevang soms het gevoel krijgen dat ze wat achtergesteld worden. Sietsema: "Van 'wij tellen nog niet mee', dat sentiment leeft wel nog steeds." Toch zitten er volgens de politicus meer voordelen aan de fusie. "De hele ambtelijke organisatie was nogal beperkt. We proberen uit te leggen dat groenvoorzieningen veel professioneler zijn geworden, zoals de antieke boomgaard die is gerestaureerd. Wij moeten ervoor zorgen dat die voordelen zichtbaar zijn."

Quote "We hebben gezorgd dat de dingen die belangrijk zijn voor de gemeente juist in Zeevang zijn gekomen" KEES SIETSEMA, ZEEVANGS BELANG

Voor Purmerend en de Beemster was tijdens de recente fusie het participatietraject heel belangrijk. Meulenberg: "Dat moet je aan de voorkant doen, niet de achterkant. Wij hebben alle inwoners geconsulteerd, markten en sportverenigingen bezocht en bijeenkomsten gehouden voor agrariërs. We hebben een openorganisatieproces gevoerd. Iedereen kon meekijken." Sietsema van het Zeevangs Belang vindt dat Weesp goed moet nadenken over eigen identiteit: "Het is belangrijk dat je bewust bent van de toegevoegde waarde die je levert aan een groter geheel. Dat is niet alleen belang voor Weesp, maar voor de hele gemeente. Goed samenwerken en probeer de balans in de gaten te houden." Sietsema vermoedt dat dat voor Zeevang een kleiner verschil is dan voor Weesp. "Ik denk dat je heel zelfbewust moet zijn van je eigen kwaliteiten en die steeds naar voren moet brengen."