Basisschool zamelt in voor Oekraïense kinderen: "zij hebben geen speelgoed meer"

Leerlingen van basisschool Mio Mondo zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan om speelgoed in te zamelen voor gevluchte Oekraïense kinderen die in Amstelveen worden opgevangen, "Want zij hebben geen speelgoed meer", weet een van de kleuters.

In iedere klas stond een doos waar de leerlingen speelgoed in konden stoppen. "Kinderen hebben dingen verzameld, van thuis meegenomen en zelfs gekocht voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Ze hebben ontzettend hun best gedaan en veel opgehaald. Daar zijn we heel trots op", vertelt juf Hanneke die het initiatief nam voor de inzamelingsactie.

Veel kinderen op Mio Mondo komen oorspronkelijk uit Oekraïne. Hun ouders helpen mee om het speelgoed te sorteren en naar de opvangplekken te brengen. De kinderen zijn volgens juf Hanneke best veel bezig met de oorlog. "Zelfs de onderbouw had verhalen over wat er gaande is in Oekraïne en dat er oorlog is. Zelfs de kleine kleuters hebben het erover", vertelt ze.

Tekst gaat verder onder video.